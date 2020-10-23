РИАМО - 23 окт. Студента Луховицкого аграрно-промышленный колледжа Бориса Банина суд приговорил к 6 годам колонии строгого режима за подготовку нападения на однокурсников, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Москве и Московской области.

В 2019 году был задержан студент ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный колледж» Борис Банин, который планировал нападение на сокурсников. В момент задержания у него обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. У студента в колледже возникали конфликтные ситуации с учащимися и преподавателями, поэтому он задумал нападение на них.

«Приговором Зарайского городского суда Московской области Банин Б.М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 30 «Приготовление к преступлению…», части 2 статьи 105 «Убийство» и части 1 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия..» УК России», - говорится в сообщении.

Банина приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда уже вступил в законную силу.