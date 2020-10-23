РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 окт. Члены патриотического движения «Волонтеры Победы» 24 октября приведут в порядок территорию мемориального комплекса на Красной горке в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Единый день благоустройства памятных мест пройдет в 40 муниципалитетах Московской области. В патриотической акции примут участие красногорские «Волонтеры Победы». Активисты проведут субботник на территории мемориального комплекса на Красной горке», - говорится в сообщении.

Добавляется, что в состав комплекса входят аллея Памяти, памятники детям-узникам концлагерей «Непокоренные», воинам-интернационалистам, жертвам политических репрессий и ликвидаторам последствий Чернобыльской катастрофы, стела с именами героев СССР и России, кавалеров орденов Славы жителей города и памятный знак красногорцам, пропавшим без вести в годы войны.

Начало акции в 11:00.