Пандемия коронавируса повлияла на все сегменты бизнеса в России, однако сельское хозяйство и онлайн-торговля в Подмосковье продолжили показывать высокие результаты и даже побили прежние рекорды. О том, как проходила работа производителей сельскохозяйственной продукции в период пандемии и как изменился рынок интернет-продаж, рассказал РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Сегмент доставки продуктов вырос

– Андрей Викторович, пандемия коронавируса популяризировала сервисы по доставке продуктов. Какая ситуация в этом сегменте в Подмосковье?



– Если говорить о количественных характеристиках, то более чем на 50% увеличилось количество доставок еды в Подмосковье. При этом, надо сказать, выросла и сумма ежедневного товарооборота по дистанционной торговле. На пике мы достигали цифры почти в 2 миллиарда рублей в сутки. Сегодня мы имеем 1,2–1,3 миллиарда рублей, но и это сильно больше того, что было в прошлом году.

В целом можно сказать, что потребитель почувствовал плюсы в этом формате. И самое главное, что это экономия времени, для многих это критически важно. Когда мы получаем вкусный и качественный продукт быстро и комфортно, конечно, это очень серьезно двигает этот рынок вперед.

– Как Вы думаете, есть ли перспективы у сервисов доставки после окончания пандемии?

– Я считаю, что сегмент электронной коммерции имеет все шансы продолжать развиваться дальше, потому что даже многие наши производители из сегмента non-food, те же предприятия строительной отрасли, за счет быстрой переориентации на удаленную доставку не только не снизили объемы, а наоборот, увеличили свой товарооборот.

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Ярмарок стало меньше

– Давайте поговорим про ярмарки «Ценопад». Как пандемия коронавируса повлияла на них?

– В связи с пандемией количество ярмарок существенно сократилось. В первом полугодии 2020 года проведены 862 ярмарки, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Из-за существенного снижения покупательской способности жители стали гораздо меньше посещать ярмарки, соответственно, участие в ярмарках для производителей стало экономически невыгодно, что также существенно снизило их желание принимать участие в таких мероприятиях.

– А в целом, сколько людей посетило «Ценопад» и много ли продукции было реализовано?

– С начала этого года ярмарки «Ценопад» посетило около 102,5 тысячи человек. Основная задача ярмарки – чтобы продукты, которые там продаются, были дешевле, чем в магазинах. И самое важное, чтобы эти продукты были не просто дешевыми, а очень качественными. В настоящее время реализовано более 20 тонн овощей и фруктов, 2,3 тонны меда, более 10 тонн рыбной продукции и мясной продукции. Это серьезные объемы.

Кормим столицу и экспортируем продукцию в Китай

– Андрей Викторович, расскажите про экспорт сельскохозяйственной продукции Московской области в другие регионы. Куда больше всего экспортируется и какая именно продукция?

– Главным нашим потребителем является Москва. Мы традиционно кормим столицу. Это овощи, мясо, молоко и другие пищевые продукты. В этом плане достаточно большой ассортимент мы представляем нашим потребителям. Я уверен, если зайти в любой московский или подмосковный магазин, у более 50% товаров местом производства будет Московская область. Это вся линейка и кондитерских, и хлебобулочных изделий, мясо и переработки, и пельмени, – в общем, практически все, что покупают каждый день в магазине, производится на территории нашего региона.

Мы входим в десятку крупнейших экспортеров, хотя, казалось бы, у нас не производится большого количества зерна, не производится такого большого количества других сырьевых продуктов. Но Подмосковье славится своей переработкой, готовыми пищевыми продуктами, а это, в общем, продукты с достаточно высокой добавочной стоимостью. Поэтому мы в этом смысле имеем достаточно серьезный KPI (ключевые показатели эффективности – ред.) перед государством. Показатель превышает 900 миллионов долларов США в год. Мы сейчас уверенно идем к этой цифре за 2020 год. Почти на 740 миллионов долларов мы уже экспортировали продукцию, и рассчитываем даже достичь показателя в один миллиард долларов США.

– Вы рассказывали, что экспорт подмосковной сельхозпродукции в Китай имеет большой потенциал. Сколько продукции поставляется в эту страну?

– Если говорить об экспорте в Китай, то это один из наиболее динамично растущих рынков. Непросто выходить на этот рынок, там есть определенные особенности восприятия местным потребителем, есть определенный протекционизм. Кроме этого, есть определенные транспортные ограничения. Тем не менее мы имеем неплохой прирост.

Если говорить об увеличении объема экспорта в Китай в натуральном выражении, то есть в количествах тонн отгруженной продукции, то на текущую дату прирост превышает 200% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Если говорить о денежном выражении, то порядка 9% от общего объема экспорта приходится на Китай, то есть по итогам года мы ожидаем порядка 100 миллионов долларов общего объема поставок в эту страну. Ну и в натуральном выражении, это порядка 7% – примерно 100 тысяч тонн различных продуктов будет поставлено в эту страну. Наиболее динамичный рост в этом направлении занимает мясная продукция. Доля объема экспорта в Китай мясных продуктов занимает более 50%.

– Продолжая разговор про экспорт, кроме Китая, планируются ли поставки подмосковной сельхозпродукции в другие страны?

– Мы экспортируем в огромное количество стран. В этом году мы открыли новые направления, в частности, Австрию, Индонезию, Ирландию, Малайзию, Норвегию, Словению, Филиппины, Швейцарию и Аргентину. Кстати говоря, наши огурцы буквально на прошлой неделе впервые были поставлены в Евросоюз из подмосковных теплиц.

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Социальная ответственность в пандемию

– Андрей Викторович, расскажите, как пандемия коронавируса в целом повлияла на сельскохозяйственное производство?

– Конечно, определенные изменения в культуре производства, в стандартах производства присутствуют. Если говорить о пищевых производствах, то там мы всегда соблюдаем самые высокие санитарные требования: маски, перчатки, санитайзеры и прочее – норма для любого пищевого производства. Определенные нововведения появились, но для отрасли они не были чем-то сложным, как, например для сектора торговли либо сферы услуг.

– Расскажите, как Подмосковью удалось избежать закрытия предприятий сельского хозяйства в период пандемии?

– Благодаря титаническому труду, очень ответственному отношению к требованиям и повышенной социальной ответственности у нас ни одно предприятие пищевой промышленности не закрывалось ни на один день в период пандемии. Мы общались с нашими французскими коллегами и обсуждали, как пандемия влияла на работу пищевой промышленности Франции, ведь у них это развивалось несколько быстрее. И они нам рассказывали, что многие заводы во Франции закрывались, потому что после того, как первый человек на производстве заболел, на следующий день не приходило 15% сотрудников, через день еще 15%, а на четвертый день предприятие закрывалось, потому что некому было работать. Наши подмосковные производители и люди, которые работают на этих предприятиях, понимают, насколько важно то дело, которое они делают. Ни одного массового отказа от выхода на работу в области не было.

– А сейчас в связи с ростом заболеваемости коронавирусом проводят ли проверки и рейды на торговых точках и объектах общественного питания?

– Последние две недели мы проводим рейдовые мероприятия, количество нарушений снижается. Надо сказать, что на объектах общественного питания и торговли выполняют требования и с пониманием относятся к здоровью. Есть, конечно, нарушители. В ряде случаев мы закрывали точки. На сегодняшний день порядка 10 предприятий получили уведомления о необходимости исправления текущей ситуации. В ином случае, если недостатки не будут исправлены в ближайшее время, материалы будут отправлены в суд.

Рекорд по зерну и отечественная техника

– Летом в Подмосковье шли проливные дожди. Повлияли ли они на урожай в этом году?

– В плане погоды мы все необходимые агротехнологические операции выполнили в оптимальные сроки и благодаря этому по зерновым культурам превысили рекордные показатели – более 540 тысяч тонн зерна собрано на полях Подмосковья. Это абсолютный рекорд Московской области в постсоветский период. Кроме того, средняя урожайность превысила показатели в 33 центнера с гектара – это очень достойный результат.

Но по овощам мы несколько снизили показатели по сравнению с прошлым годом, который по картофелю был рекордным. Здесь свою лепту внесла погода: мы все помним проливные дожди первой половины лета, когда заливало практически все поля и, конечно же, все это очень повлияло на развитие и картофеля, и овощей. Скажем так, средние многолетние производственные показатели мы обеспечили, но рекордных уровней прошлого года добиться не смогли по объективным причинам.

– Андрей Викторович, назовите самые богатые на урожай муниципалитеты.

– В целом, если говорить о зерновых культурах, то, конечно, лидерами у нас являются Зарайск, Серебряные Пруды, Луховицы. Отдельно хочется отметить по зерновым культурам Волоколамский городской округ, Лотошино. Эти территории давно не использовались, там не было массового сбора зерновых, масличных, но сейчас пришли новые инвесторы, да и действующие предприятия активно подтягиваются, и сегодня Волоколамский округ и Лотошино в производственном плане нас очень радуют. Стабильно работает и Раменский округ, Сергиево-Посадский – большие молодцы. В общем, целый ряд территорий Подмосковья.

Если говорить об овощах, то это, конечно, Дмитровский округ. Безусловно, Дмитров – это подмосковный огород. Там производится более 60% всех овощей и картофеля в области, и один только этот округ производит овощей и картофеля больше, чем целые области Центрального федерального округа.

Активно развиваются наши молочные территории. Это Сергиев Посад, Домодедово, Раменский округ и целый ряд других территорий. Практически в каждом муниципалитете есть чем гордиться. Где-то большие предприятие, где-то орденоносные сыровары, как в Королеве. Лучший сыровар не только России, но и мира, по оценке зарубежных коллег, живет и работает в Королеве.

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Лидерство по племенному скоту и вакцинация от бешенства

– Андрей Викторович, Вы упоминали в беседе, что Подмосковье является лидером по производству молока. Расскажите поподробнее про разведение племенных животных в Московской области.

– Московская область традиционно является лидером по производству племенного скота в России и вообще поставщиком племенной продукции.

В Подмосковье содержится племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных: коров молочного направления – 41,6 тысячи голов, коров мясного направления – 1,1 тысячи голов, пушных зверей (норка, соболь, лисица, песец, хорь, енотовидная собака) – 37,2 тысячи голов, кроликов – 14,4 тысячи голов, рыбы – 0,9 тысячи голов и сельскохозяйственной птицы (куры, цесарки, перепела) – 430 тысяч голов.

Племенные предприятия в сфере молочного скотоводства являются крупными производителями товарного молока – на их долю приходится около 58 % молока, производимого в сельскохозяйственных организациях. Несмотря на пандемию, валовое производство продукции животноводства не только не сократилось, но и значительно увеличилось. Так, за 9 месяцев текущего года валовое производство молока увеличилось на 26 тысяч тонн. В целом наш регион находится в десятке лидеров по надою на голову в стране.

– Продолжая разговор о скотоводстве, много ли случаев бешенства было зафиксировано у животных в Подмосковье?

– C начала года в области зарегистрировано 79 случаев бешенства животных, из них 38 случаев бешенства среди диких животных – это обуславливается наличием на территории области природных очагов с дикими плотоядными зверями. Всего за аналогичный периода 2019 года на территории Подмосковья был зарегистрирован 81 случай бешенства животных.

– А как именно борются с бешенством?

– Помимо вакцинации домашних животных, мы занимаемся и раскладкой оральной вакцины для диких плотоядных животных, в первую очередь лисиц и енотов. В этом году мы отказались от ручной раскладки, сегодня применяем средства малой авиации, особенно в малодоступных местах. Все это дает определенный плюс с точки зрения качества выявленных случаев бешенства. Это все для безопасности нашего населения. С начала года проведено 1 757 лабораторных исследований на бешенство.

Кроме того, мы занимаемся регулированием численности диких плотоядных животных, в первую очередь кабанов, которые являются основным источником этого заболевания. Постоянно занимаемся популяризацией этой работы. Постоянно разъясняем людям, насколько важно вовремя привить домашнее животное, чтобы не дай Бог не испытывать проблем с этим заболеванием.

Борьба с борщевиком

– Борщевик остается основной проблемой для сельского хозяйства Подмосковья. Какие технологии применяются при борьбе с этим сорняком?

– Мы можем говорить о трех глобальных технологиях борьбы с борщевиком. Во-первых, агрохимическое использование соответствующих средств. Второй способ – агротехнологический, то есть распашка земель. И третий – механический, непосредственно окос.

Обработка земель от борщевика в Московской области проводится в три этапа. Первый – в марте-апреле, второй – в июне, во время цветения борщевика, и третий – в июле-августе, чтобы не допустить выбрасывания растением семян. В текущем сезоне завершены все три этапа обработки пораженных территорий. В период с апреля по сентябрь текущего года обработано более 7 тысяч земельных участков муниципальной, неразграниченной собственности и собственности Московской области. Общая площадь обработки составляет 13 126 гектаров.

– Но борщевик произрастает не только на полях, но и на частных территориях. Как действуют власти Подмосковья в этом случае?

– Когда собственники не следят за землей и она зарастает борщевиком, мы выписываем штраф. Сумма серьезная – до миллиона рублей. Рублем мы приучаем к культуре содержания земли. Конечно, в первую очередь мы работаем не по маленьким участкам, а по крупным земельным владельцам, чьи территории не обрабатываются и со временем превращаются в заросли борщевика. В целом в 2020 году уже выписано штрафов по 1 479 земельным участкам на общую сумму 171,5 миллионов рублей, что почти в три раза больше, чем в 2019 году (60 миллионов рублей).

– Андрей Викторович, земля обрабатывается, собственников приучают следить за своими участками, когда же Подмосковье сможет полностью избавиться от борщевика?

– Совсем избавиться от борщевика, по оценкам ученых, мы сможем в течение 5–7 лет постоянных обработок. Потому что семена, попавшие в почву, могут произрастать до семи лет. Постоянно обрабатывать землю – наша общая задача. Важно, чтобы эти работы проводились комплексно всеми участниками, в том числе частными собственниками.

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Подмосковная охота

пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

– Расскажите поподробнее про охотничьи угодья в нашем регионе. Сколько их в Подмосковье?

– На территории Московской области насчитывается 20 юридических лиц (субъектов), осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства – охотпользователей в границах 62 закрепленных за ними охотничьих хозяйств (объектов) и 5 общедоступных охотугодий. Всего площадь охотничьих угодий превышает 4 миллиона гектаров.

– А какие самые богатые на дичь территории?

– Самые богатые угодья в Московской области – это самые удаленные от Москвы территории. Это Талдом, Можайск, Шатура, Клин. Территории, которые прилегают к внешним границам Подмосковья.

– Много ли нарушений фиксируется в этой сфере в регионе?

– Стоит сказать, что в среднем за год выявляется порядка 600 правонарушений в сфере охоты. По фактам незаконной охоты по статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации ежегодно возбуждается более 30 уголовных дел.