РИАМО - 23 окт. Журналист, писатель и телеведущий Владимир Познер заявил, что его популярность и влиятельность сильны преувеличены.

Он подчеркнул, что не может примириться с тем, что его считают популярным и легендарным.

«Я — журналист, я — известный журналист, я давно журналист. Но когда начинают употреблять слова типа «легендарный», мне как-то неловко. Я внутренне краснею, потому что внешне совсем не краснею. Я чувствую себя чрезвычайно неуютно. Еще раз говорю: мне кажется, что моя известность и мое влияние сильно преувеличены», — сказал Познер в эфире «Радио 1».

Познер — советский, российский и американский журналист, писатель, телеведущий, радиоведущий. Он также является первым президентом Академии российского телевидения (занимал эту должность до 2008 года). Ведет авторскую программу «Познер» на Первом канале.