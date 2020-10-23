РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 окт. Все конструкции и инженерные системы ресторана «Гриль Хаус» в торговом центре «Красный кит» в Мытищах находятся в исправном состоянии после возгорания, говорится в сообщении Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы ведомства, при согласовании с Мытищинской городской прокуратурой, провели осмотр здания ТЦ «Красный кит», где на прошлой неделе произошел пожар.

«Согласно официальным данным, из–за нарушения правил эксплуатации в помещении ресторана «Гриль Хаус», который находился на третьем этаже, загорелся электродвигатель. В ходе внеочередного выезда на объект инспекторы Главгосстройнадзора осмотрели здание. Результаты проверки показали, что все конструкции и инженерные системы находятся в исправном состоянии», - говорится в сообщении.

Угроза распространения огня была оперативно предотвращена силами работников. Прибывшие на месте пожарные устранили очаг возгорания, после чего, в этот же день работа ТЦ была восстановлена.