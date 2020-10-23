РИАМО - 23 окт. С начала года санитарная авиация Московской области выполнила 475 вылетов к пациентам, нуждающимся в экстренной медицинской помощи, чаще всего вертолеты санавиации используют для межбольничной эвакуации пациентов и помощи пострадавшим в ДТП, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Санавиация позволяет оперативно транспортировать пациента, которому требуется экстренная медицинская помощь, в специализированные медорганизации. Это особенно важно в условиях большой удаленности лечебных учреждений или загруженного дорожного трафика», — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что в работе санитарной авиации помогает наличие специального оборудования, вертолеты могут осуществлять вылеты и в ночное время суток.

Санавиация чаще всего доставляет пострадавших в медучреждения Красногорска, Подольска, Ногинска — в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр.

При оказании санитарно-авиационной помощи применяются вертолеты легкого класса, оснащенные необходимым медицинским оборудованием.