РИАМО - 23 окт. В Московской области за нарушения, связанные с распространением борщевика Сосновского, приняты административные меры в отношении правообладателей 1586 земельных участков на сумму свыше 192 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
Подсчет нарушений ведут административные комиссии округов.
По ее словам, администрации округов взаимодействовали с правообладателями данных участков и призывали их к принятию мер. Но эта работа не всегда давала результат. Многие правообладатели начинали обработку от борщевика только после начисления штрафов.
«В этом году осмотрено на 30% больше участков, чем в прошлом. Это сделано для того, чтобы охватить как можно большее количество пораженных сорняком участков и призвать владельцев к действиям. Если каждый правообладатель начнет следить за своей землей, есть шанс в ближайшие годы выиграть борьбу с сорняком», — добавила Адигамова.
Среди лидеров по начисленным штрафам оказались городские округа Клин, где сумма штрафов превысила 38,8 миллиона рублей, Солнечногорск — 33,8 миллиона рублей и Егорьевск — 29,2 миллиона рублей.
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