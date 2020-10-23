РИАМО - 23 окт. В Московской области за нарушения, связанные с распространением борщевика Сосновского, приняты административные меры в отношении правообладателей 1586 земельных участков на сумму свыше 192 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

Подсчет нарушений ведут административные комиссии округов.

«В этом году перед всеми муниципалитетами Московской области была поставлена задача осмотреть максимально возможное количество земель, выявить очаги сорняка и принять меры против его распространения. Региональные и муниципальные земли обрабатывались химическим и механическим способом. Однако в Подмосковье много земель, которые находятся в аренде и собственности у частных лиц», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, администрации округов взаимодействовали с правообладателями данных участков и призывали их к принятию мер. Но эта работа не всегда давала результат. Многие правообладатели начинали обработку от борщевика только после начисления штрафов.

«В этом году осмотрено на 30% больше участков, чем в прошлом. Это сделано для того, чтобы охватить как можно большее количество пораженных сорняком участков и призвать владельцев к действиям. Если каждый правообладатель начнет следить за своей землей, есть шанс в ближайшие годы выиграть борьбу с сорняком», — добавила Адигамова.

Среди лидеров по начисленным штрафам оказались городские округа Клин, где сумма штрафов превысила 38,8 миллиона рублей, Солнечногорск — 33,8 миллиона рублей и Егорьевск — 29,2 миллиона рублей.