РИАМО - 23 окт. С 23 по 26 октября ограничат движение транспорта на участке в районе Филевской линии метрополитена от «Кунцевской» до «Пионерской», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Пассажиры поедут на автобусах, а чтобы они не стояли в пробках, придется ограничить движение. С Малой Филевской закроем поворот на Мазиловскую, на пяти улицах не будет парковки», — говорится в сообщении.

Жителей Москвы просят не мешать движению компенсационных автобусов. Кроме того, москвичей призывают выбирать маршруты заранее. Все изменения в движении можно посмотреть в приложении «Московский транспорт».

Участок Филевской линии столичной подземки между «Кунцевской» и «Пионерской» закроют 24 и 25 октября. Закрытие участка метро связано со строительством Большой кольцевой линии столичной подземки.

Участок заработает в штатном режиме утром 26 октября.

На время закрытия будут курсировать бесплатные автобусы КМ. На линию выйдут шесть автобусов особо большого класса. Они будут курсировать с 5:15 до 02:00, интервал движения составит порядка трех минут.