РИАМО - 23 окт. Сотрудники Роспотребнадзора опечатали концертный клуб Adrenaline Stadium, расположенный на Ленинградском проспекте в Москве, из-за нарушения антиковидных мер, сообщил журналистам в пятницу главный специалист-эксперт управления столичного управления Роспотребнадзора Кирилл Максимкин.

Клубу теперь грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

«В ходе одного из концертов на данной площадке был выявлен ряд нарушений: посетители были без масок и перчаток, то есть отсутствовали средства индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию», - подчеркнул Максимкин.

Кроме того, специалисты обнаружили, что нет разметки о соблюдении социальной дистанции, антисептиков, а еще выявили нарушения режима дезинфекции.

Также вентиляция в клубе Adrenaline Stadium не соответствует санитарным нормам и правилам.

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Текстовая трансляция

23 ОКТЯБРЯ

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По ряду показаний она (динамика – ред.) была в 50-60%, потом 30%, последнюю неделю была 15%. Эту неделю, надеюсь, что она будет не больше. Это означает, что эпидемия замедляется. Рост идет, но более медленными темпами. Нет такого взрывного роста

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