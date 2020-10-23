РИАМО - 23 окт. В Москве выберут самые перспективные стартапы в сфере образования, развиваться авторам помогут в конкурсе EdTechChallenge B2B, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Специалисты помогут финалистам конкурса. Это увеличит шансы на успех, когда появится возможность презентовать свой продукт инвесторам.

«Самые перспективные конкурсанты пройдут пилотное тестирование на площадках крупных российских корпораций», - говорится в сообщении.

Принять участие смогут те, кто подал заявку на i.moscow. Желающим нужно заполнить анкету и описать стартап, стадию его разработки и назвать проблему, которую он решает.

«Сейчас лучшее время для презентации новых образовательных технологий, поскольку интерес к онлайн-обучению находится на пике спроса», - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, российский рынок EdTech обладает двумя важными особенностями. Во-первых - динамичное развитие, во-вторых - готовность к быстрому внедрению инноваций.

«К участию в конкурсе приглашаются стартапы, работающие в сегменте B2B. От них ждут современных решений в области HR-tech, talent-tech, дошкольного, школьного, корпоративного и дополнительного профессионального образования, - добавил Фурсин.