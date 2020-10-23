РИАМО – 23 окт. Ученица тренера Этери Тутберидзе, 13-летняя фигуристка Софья Акатьева исполнила четверной сальхов во время тренировки, сообщает Газета.ru.

Видео этого прыжка опубликовано в официальном аккаунте команды Тутберидзе в Instagram.

«Фигуристка сделала квад с риппоном (поднятыми вверх руками при вращении)», - говорится в сообщении.

В сентябре Акатьева выиграла первый этап кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

Сальхов — один из трех реберных прыжков в фигурном катании. Заход на прыжок происходит с дуги назад-внутрь, одновременно с этим свободная нога делает мах вокруг тела. При отталкивании толчковая нога ставится на лед ребром конька.