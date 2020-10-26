Кассиры магазинов всегда под ударом, а из-за масочного режима градус накала резко повысился. Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом и призывы властей соблюдать масочный режим, многие покупатели игнорируют просьбы персонала надеть маску. Во время пандемии кассиры вынуждены отказывать в обслуживании клиентам без масок и часто встречают агрессию. О том, что чаще всего приводит к конфликтам и как их решить, РИАМО рассказали сотрудники крупных сетей из Московского региона.

Александра, 47 лет:

«Моя работа – сплошной стресс, а в последнее время стало еще хуже. Не понимаю людей, которые пренебрегают средствами защиты и буквально лезут друг на друга в очередях. Они же сами подвергают риску свою жизнь! Хотя в Москве каждый день более 4 тысяч зараженных, людям видимо все равно. Это переходит все возможные границы. Например, многие кашляют прямо на продукты и трогают их.

Недавно был скандал с пенсионеркой, которая отказывалась надеть маску и вопила: «Я, может, доживаю свои последние годы и должна еще на лицо наматывать эту тряпку!»

Удивительно, откуда в бабушке столько злости и безрассудства. В итоге она закрыла лицо носовым платком, и я пробила ее покупки. Похожая история не раз повторялась с другими покупателями.

Это работает и в обратную сторону: очень раздражает, что ситуацией с пандемией пытаются воспользоваться школьники, отказываясь приспустить на пару секунд маску, чтобы купить алкоголь по чужому паспорту. На днях молодая девушка закатила на кассе истерику, требуя позвать администратора, при этом приспустить маску отказывалась из принципа. Конечно, ей ничего не продали».

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Виктория, 48 лет:

«У нас на смене часто стоит один человек на три кассы, и это большая проблема. Недавно один покупатель устроил драку в торговом зале рядом с кассами.

Очереди растянулись на весь магазин, и люди сильно стрессовали. Покупатели требовали открыть больше касс, но у нас не получалось из-за рабочих накладок.

Один молодой человек особенно наседал, обзывая сотрудников «бесполезными» и «тупыми», кричал матом. Люди в очереди его поддерживали, аргументируя это тем, что не хотят заразиться, стоя час в очереди. В итоге покупатели начали предъявлять друг другу претензии из-за отсутствия средств защиты. Масок у многих нет, перчаток – и подавно.

Парень, видимо, почувствовал «помощь зала» и совсем разошелся. К нему подошел охранник и потребовал покинуть магазин, но тому было плевать.

Когда наш сотрудник повторил просьбу в десятый раз, тот просто ударил его кулаком в лицо, а затем швырнул покупки на пол и ушел.

Честно говоря, вообще не понимаю, что в голове у таких людей».

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Алена, 25 лет:

«Я – сотрудник сетевого алкомаркета, поэтому с проблемными покупателями общаться привыкла, но после ряда инцидентов задумалась об увольнении.

Когда приходит пробить чекушку или пакет вина и без того нетрезвый товарищ без маски, ему крайне сложно объяснить, почему необходимо соблюдать меры безопасности.

Ну, а если ты отказываешься пробить ему алкоголь, за который он собирается расплатиться накопленной мелочью, – жди беды.

Один разбил об пол бутылку, другой орал на всех сотрудников минут десять. В другой раз зашла пьяная компания – они едва держались на ногах и просто не понимали, чего от них хотят. Один из них заявил: «Девушка, на месте вашего мужа я бы вас бил». Как вам такое?!

Благо, среди таких уникумов находятся адекватные люди, которых достаточно один раз попросить надеть маску, но и среди них бывают недовольные».

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Зарина, 51 год:

«Буквально на прошлой неделе к нам зашла дорого одетая дама – она явно «заскочила» случайно из-за отсутствия времени. К кассе эта мадам подходила, общаясь по телефону, и уже из ее разговора можно было сделать вывод: она уверена, что ей все должны.

Ни маски, ни перчаток на ней не было. Чтобы избежать проблем, я обратилась к ней максимально вежливо и попросила воспользоваться средствами защиты. Она же надменным тоном сообщила, что в основном передвигается на машине, а если и подцепит заразу, то разве что здесь.

Я повторила свою просьбу настойчивее и четко дала понять: нет маски – нет покупок. От того, что произошло дальше, я была в легком шоке.

Она прошла в отдел с вафельными полотенцами, схватила одно, приложила к лицу вместо маски и сказала: «Пробивайте, это тоже оплачу».

Я пробила ей покупки, чтобы не трепать себе нервы. Не понимаю, почему нельзя просто следовать элементарным правилам: и сам здоровее будешь, и другим не доставишь проблем».

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Ольга, 34 года:

«У нас в гипермаркете неадекватных покупателей хватает. Сложно дать какую-то статистику, но, например, если присмотреться к длинной очереди, то в масках будут далеко не все.

Людям плевать на свое здоровье, на здоровье тех, кто в этот момент находится рядом с ними, и, к сожалению, на безопасность кассиров, которые рискуют, обслуживая их. Вот бы их на мое место.

На просьбу соблюдать правила я в большинстве случаев люди тяжело вздыхают и закатывают глаза, как будто я прошу разгрузить фуру, а не надеть маску.

«Мне в ней душно, почему я должен мучиться?», «Ой, как будто вы не знаете, что всем плевать на это», - эти и подобные фразы я слышу регулярно.

Хуже всего, когда такие покупатели задерживают очередь и отвлекают от работы, ну и настроение, конечно, после них отвратительное. А ведь я работаю с деньгами и должна постоянно быть сосредоточена.

Коллеги рассказывали, что и в торговом зале случаются конфликты. Люди недовольны, что кто-то на них чихнул или высморкался рядом. Быстрее бы пандемия закончилась».