РИАМО - 23 окт. Режим работы Ботанического сада «Аптекарский огород» в Москве сокращается на один час c 26 октября, говорится в сообщении пресс-службы сада.

До 26 октября «Аптекарского огорода» будет работать с 10:00 до 21:00.

«С этого дня жители и гости Москвы смогут посетить сад ежедневно с 10:00 до 20:00, кассы открыты до 19:30», – говорится в сообщении.

В мае 2015 года Instagram «Аптекарского огорода» был включен в топ-10 самых интересных аккаунтов Instagram о Москве.

Стандартный билет на посещение парка стоит 300 рублей, льготный можно приобрести за 200, а дошкольники и многодетные семьи имеют возможность побывать в саду бесплатно.