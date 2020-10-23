РИАМО - 23 окт. За нарушение требования о переводе на дистанционную работу минимум 30% сотрудников компании «ВЭБ лизинг» грозит штраф в 300 тысяч рублей, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Комаров.

Столичные организации обязаны переводить не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Такая мера была введена в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Сегодня в инспекцию была приглашена компания «ВЭБ лизинг» за несвоевременное предоставление списков граждан, направленных на удаленную работу», - сказал Комаров.

Он добавил, что за это нарушение грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал, что сдержать распространение коронавируса поможет масочно-перчаточный режим и перевод части сотрудников столичных организаций на дистанционную работу.