РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 окт. В городском округе Домодедово свыше 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от квартир, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Ключи от квартир вручили глава Домодедова Александр Двойных и руководитель следственного отдела по городу Домодедово Владимир Говоруха.

«Всего в этом году свое жилье получил 21 юный домодедовец», - говорится в сообщении.

В прошлом году в Домодедове ключи от квартир получили 28 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.