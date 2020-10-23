РИАМО - 23 окт. С 1 ноября меняется время работы автобусных маршрутов до городских кладбищ, они переходят на зимнее расписание, сообщается на сайте ГУП «Мосгортранс».

«Автобусы, которые ходят до мемориальных комплексов, будут начинать работу позже и заканчивать ее раньше», — говорится в сообщении.

Изменение связано с тем, что зимой на кладбищах меньше посетителей.

Автобусы маршрута № Д, который ездит по территории Домодедовского кладбища, будет ходить ежедневно с 9:03 до 16:00, № 510 «Метро «Домодедовская» – Домодедовское кладбище» ‒ ежедневно ‒ с 8:30 до 16:00, № 600 «Метро «Теплый Стан» – Хованское кладбище – Метро «Саларьево» ‒ ежедневно – с 8:30 до 16:30. № 706 «Метро «Выхино» – 2-й Московский крематорий» будет работать ежедневно с 8:30 до 16:30.

«Вечером организуются фиксированные рейсы от 2-го Московского крематория ‒ в 17:00, 17:35 и 18:05. Фиксированные рейсы от метро «Выхино» в 7:30 и 8:00 ‒ сохраняются. До 8:30 и после 16:30 автобусы будут ходить от метро «Выхино» до Новокосинской улицы, 51», ‒ говорится в сообщении.

№ 723к «Метро «Новокосино» – 2-й Московский крематорий» будет работать по выходным – с 8:19 до 16:00, № 741 «Метро «Тушинская» – Митинское кладбище» ‒ ежедневно ‒ с 8:30 до 16:00.

Вечером организуются фиксированные рейсы от Митинского кладбища. Транспорт будет отъезжать в 16:30 и 17:30. Автобус № 760 «Метро «Щелковская» – 2-й Московский крематорий» будет рабоать ежедневно с 8:16 до 16:00. До 8:16 и после 15:30 автобусы будут следовать до МФЦ Новокосино.

Маршрут № 819 «Улица Академика Янгеля – Метро «Аннино» – Щербинское кладбище» будет возить людей каждый день с 8:30 до 16:00. Дополнительно организованы фиксированные рейсы с отправлениями от улицы Академика Янгеля – в 7:21 (в 7:25 от метро «Улица Академика Янгеля»), а от Щербинского кладбища – в 17:10.

№ 865 «Метро «Планерная» – Перепечинское кладбище» будет работать ежедневно с 8:30 до 16:00. До 8:30 и после 16:00 автобусы будут ходить от метро «Планерная» до Комсомольской улицы (Молжаниновский район).