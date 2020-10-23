РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 окт. Во время строительства торгово-развлекательного центра с парковкой на проспекте Ленина в Подольске сохранят знак Олимпиады-80, сообщил депутат горсовета Михаил Чириков.

Недавно на портале «Добродел» появилась информация о том, что на территории возле «Макдоналдса» на проспекте Ленина, 12Б, планируется строительство многоэтажного торгово-развлекательного центра (ТРЦ). Жители увидели в этом угрозу знаку Олимпиады-80. Его установили в честь того, что в Подольске ночевал Олимпийский огонь. После публикации Чирикова на эту тему к нему обратился представитель арендатора земельного участка и дал разъяснения по объекту и планам.

«Он подтвердил намерения о строительстве. Планируется строительство одноэтажного здания в купеческом стиле, который впишется в общую архитектурную концепцию. Арендатор считает, что одно из главных направлений в развитии территории - сохранение истории, поэтому знак «Олимпиада-80» сохранил», - написал Чириков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что сам знак на балансе нигде не числится, являясь бесхозным. Арендатор следил за сохранностью и безопасностью объекта. В данный момент заказана экспертиза, целью которой является обеспечение безопасности граждан и сохранение объекта.

Договор аренды земельного участка заключен в 2007 году, вид разрешенного использования - под строительство торгово-развлекательного центра.

Со слов представителя арендатора, с того времени в бюджет города поступило более 16 миллионов рублей. Все это время арендатор содержал в надлежащем состоянии земельный участок.

Согласно схеме расположения здания на земельном участке, здание ТРЦ не помешает будущему строительству набережной.