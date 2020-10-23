РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 окт. В городском округе Мытищи в рамках заседания Общественного совета по паркам обсудили развитие Мытищинского лесопарка, сообщил первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин.

«Вместе с коллегами и жителями нашего города провели первое заседание Общественного совета по паркам. Главная тема - развитие Мытищинского лесопарка. Лесопарк пользуется все большей популярностью среди местных жителей и туристов, поэтому нам необходима дополнительная большая парковка со стороны СНТ «Борисовка». Будем этот вопрос прорабатывать», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Также в ходе обсуждения затронули вопрос масштабной реконструкции центрального парка и благоустройства скверов во дворах.

Он добавил, что совет утвержден, но можно принять участие в совещании. Информация о следующем заседании будет размещена на сайте администрации.