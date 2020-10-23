РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 окт. Межрайонное управление ЗАГС по городским округам Люберцы, Лыткарино и Котельники Главного управления ЗАГС Московской области напоминает, что на желаемую дату государственной регистрации заключения брака необходимо заранее подать заявление, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» №143-ФЗ государственная регистрация заключения брака производится по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи совместного заявления о заключении брака в орган записи актов гражданского состояния.

«Пары, решившие заключить брак, могут выбрать несколько способов подачи заявления на государственную регистрацию заключения брака, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или лично обратиться в орган ЗАГС», - говорится в сообщении.