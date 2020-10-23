РИАМО - 23 окт. Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что действия Иосифа Сталина на посту главы Советского Союза были «преступными», передает Федеральное агентство новостей.

«Я считаю Сталина одним из величайших преступников в истории человечества, над которыми суду истории еще предстоит свершиться», — подчеркнул телеведущий.

Он напомнил о событиях сталинской эпохи, в том числе о депортации народов, использование труда заключенных на «сталинских стройках» и создании системы лагерей ГУЛАГ.

При этом журналист добавил, что считает сравнения действий Сталина с поступками других исторических деятелей некорректными​.