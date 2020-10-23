РИАМО - 23 окт. Водители автомобилей такси в Москве за сентябрь нарушили правила дорожного движения свыше 411 тысяч раз, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Самые популярные нарушения — это несоблюдение разметки и превышение скорости. Следом идет движение по выделенной полосе в неположенном месте и нарушение правил остановки и стоянки», — говорится в сообщении.

Все нарушения могут привести к серьезному ДТП, поэтому водителей призывают соблюдать ПДД.

Безопасность пассажиров находится на первом месте, поэтому за нарушениями ПДД водителями такси тщательно следят. Сведения о них будут передавать агрегаторам, чтобы они также принимали соответствующие меры.