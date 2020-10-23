РИАМО - 23 окт. Водители автомобилей такси в Москве за сентябрь нарушили правила дорожного движения свыше 411 тысяч раз, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Все нарушения могут привести к серьезному ДТП, поэтому водителей призывают соблюдать ПДД.
Безопасность пассажиров находится на первом месте, поэтому за нарушениями ПДД водителями такси тщательно следят. Сведения о них будут передавать агрегаторам, чтобы они также принимали соответствующие меры.
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