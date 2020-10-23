РИАМО - 23 окт. Обманутым дольщикам разрешили повторно использовать средства материнского капитала без обращения в суды, сообщает Nation News.

«Российские дольщики, столкнувшиеся с обманом и получившие компенсацию вместо готового жилого объекта, снова смогут использовать средства материнского капитала без обращения в суд, подчеркнули в правительстве», —​ говорится в сообщении.

В правительстве Российской Федерации отметили, что данная мера коснется граждан, которые вложили материнский капитал в новое жилье и получили компенсацию вместо жилья из-за банкротства застройщика.