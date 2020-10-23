РИАМО - 23 окт. Кандидат медицинских наук, врач-невролог Гульнара Ахмадеева сообщила, что нужно вспоминать различные ароматы для возвращения обоняния после коронавируса, сообщает Газета.ru.

Как известно, одним из признаков данной инфекции является отсутствие обоняния и вкуса.

«Нужно иметь под рукой несколько источников приятных и знакомых запахов — ароматические масла подойдут — и периодически их нюхать в течение 20-30 секунд. Нюхать вдумчиво, вспоминая аромат, вкус, полностью концентрируясь на ощущениях», — подчеркнула врач.

Таким же образом можно поступать, если пропал вкус. Невролог обратила внимание, что сама память не страдает, она сохраняется. Поэтому нужно помочь организму выстроить межнейронные связи от центра хранения информации к воспринимающему аппарату, то есть рецепторной части обонятельного анализатора.

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