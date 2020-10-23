РИАМО - 23 окт. За последние сутки в Подмосковье выявили 472 новых случая заражения коронавирусом, лидерами стали Королев (66) и Красногорск (48), сообщает региональный штаб по ситуации с Covid-19.

35 новых случаев заражения выявили в Сергиевом Посаде, 29 – в Коломне, 22 – в Протвине, 16 – в Пушкине, по 13 – в Балашихе и Раменском, по 12 – в Орехово-Зуеве и Подольске, 11 – в Жуковском, по 10 – в Мытищах, Солнечногорске и Богородском округе.

По девять новых случаев – в Ивантеевке, Кашире, Ленинском округе, Луховицах. По восемь – в Дмитрове и Талдоме, по семь – в Дзержинском, Серебряных Прудах, Серпухове, шесть – в Домодедове, по пять – в Шатуре, Долгопрудном, Клину, Дубне и Люберцах.

По четыре случая за сутки выявлено в Лотошине, Зарайске, Истре, Одинцове, Реутове, Чехове и Щелкове, по три – в Егорьевске, Наро-Фоминске, Власихе, Озерах, Павловском Посаде, Электростали, по два – в Волоколамске, Котельниках и Пущине, по одному – в Воскресенске, Краснознаменске, Лобне, Лыткарине, Ступине, Фрязине, Химках, Шаховской и Электрогорске.

Ни одного нового случая не выявили в Звездном городке, Красноармейске, Лосино-Петровском, Можайске, Молодежном, Рошале, Рузе и Черноголовке.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 82 777 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1522 человека. Выздоровели и выписались 61 700 человек.

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Текстовая трансляция

23 ОКТЯБРЯ

- 115 тысяч чек‑инов зарегистрировали в ночных заведениях Москвы с начала недели. Шесть заразившихся коронавирусом контактировали с 343 посетителями заведений.

- Дети в Москве заражают членов семьи коронавирусом в 1,5 раза чаще, чем взрослые. Малолетние частно бессимптомно переносят коронавирус или болеют им в легкой форме.

- Диабет и повышенное давление удваивают риск заражения Covid‑19. Людям с этими заболеваниями нужно относиться к мерам безопасности особенно внимательно.

- Соцработники доставили москвичам на самоизоляции свыше 25 тонн продуктов. Больше всего продуктов доставили тем, кто живет на севере города.

- Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заразился Covid‑19. Он должен соблюдать режим самоизоляции.

- Свыше 46 тысяч жителей столицы получили штрафы за то, что находились в общественных местах без маски или перчаток. Не все жители Москвы соблюдают необходимые требования при нахождении в общественных местах – не используют средства индивидуальной защиты.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Госдуме предложили раздавать россиянам бесплатные маски. Парламентарии предположили, что люди не носят маски, так как не хотят платить за них деньги.

- За сутки в России зарегистрировали 17 340 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 472 больных. В Москве- 5 478.

- Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян опроверг предположение о том, что школьники являются активными разносчиками коронавируса.

«Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших Covid--19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп», — пояснил Тотолян.​​

- Российские врачи будут получать федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом весь 2021 год. Деньги будут начислять Минтруд и Минздрав.

- За минувшие сутки в Москве умерло 62 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве скончалось 6249 пациентов с коронавирусом.