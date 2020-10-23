РИАМО - 23 окт. Вечером в пятницу на столичных дорогах пробки будут достигать восьми баллов, жителям Москвы по возможности рекомендуют отказаться от поездок на личном автомобиле в час пик, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Если поедете за город на своей машине, но не успеете уехать до 16 часов, отложите время выезда до 19:30-20:00», - говорится в сообщении.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, Рижской эстакаде, Киевском путепроводе по внешней стороне движения по ТТК, на Волоколамском шоссе, 68-м километре МКАД, проспекте Мира, Большом Каменном мосту, 31-м километре МКАД, Нижегородской эстакаде, Горбатом путепроводе и Дмитровском шоссе.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как Щелковское шоссе, проспект Мира, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе перед МКАД, Каширское шоссе.