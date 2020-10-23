РИАМО - 23 окт. Вместе с жалобными книгами из торговых точек в России с января 2021 года может исчезнуть информация о качестве товара на упаковках, в частности, можно не найти информации о составе, сроках хранения и правилах эксплуатации, сообщает Федеральное агентство новостей.

Данное нововведение предусмотрено новыми правилами, которые Минпромторг РФ предлагает внести в регламент о розничной торговле.

«Я посмотрел это постановление уже в доработанном виде. Из первоначального варианта они убрали пункт, запрещающий фотографировать книги и печатную продукцию непосредственно в самих магазинах. Это все произошло благодаря воздействию общественности и их предложениям, и разработчики поправок этот пункт исключили», —​ отметил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

По его словам, книга жалоб и предложений также может исчезнуть из магазинов со следующего года, так как никто не высказался против этого пункта.

Он уточнил, что авторы проекта также сократили правила в несколько раз. Больше всего пострадали нормы, которые касаются продовольственных товаров.

Шапкин добавил, что в новом проекте нет пункта о том, что продукты, которые продают на продовольственных рынках, подлежат реализации только после ветеринарно-санитарной экспертизы, так как данную норму посчитали устаревшей.

Он также отметил, что авторы проекта убрали и норму, по которой продавцы должны проверять подлинность марок маркируемой продукции, например, алкогольной, так как посчитали ее устаревшей.

Если данное постановление будет принято в таком виде, как оно находится сейчас, то с продовольственных товаров исчезнет вся информация.

«Информация, в которой должны содержаться сведения о продукции — его состав, пищевая ценность, назначения, условия хранения, применения, приготовления, даты изготовления, дату упаковки — всю ее вообще убрали. <…> Это достаточно серьезные шаги», — подчеркнул Шапкин.

По его словам, из документа также убрали размещение информации о противопоказаниях при применении товара и о сведениях о госрегистрации.

Эти правила могут упростить жизнь предпринимателям. Данную цель преследует «механизм регуляторной гильотины», о котором заговорили в российском правительстве РФ в 2019 году.

Но, по мнению Шапкина, Минпромторг таким образом не устраняет избыточные требования, а заставляют покупателей изучить гораздо больше документов, чем это нужно.