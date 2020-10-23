РИАМО - 23 окт. Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в 2020 году в пятый раз, ее проведут с 3 по 8 ноября в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия», — говорится в сообщении.

Принять участие смогут все желающие жители России и зарубежных стран.

Задания опубликуют в 00:01 3 ноября на официальном сайте этнографического диктанта (www.miretno.ru). Будет представлена общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников, которая состоит из 20 вопросов, а также уникальная для каждого региона часть из 10 вопросов.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий —​ 100. Диктант можно пройти 45 минут.

«Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде. В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники», — говорится в материале.

Регионы смогут организовать одну уникальную площадку, отражающую культурные особенности региона.

За все время проведения акции участие в ней приняли порядка 1,2 миллиона человек из 46 стран. Более подробно о международной просветительской акции можно узнать на сайте, а также в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».