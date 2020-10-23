РИАМО - 23 окт. Подмосковные предприниматели могут с помощью электронной цифровой подписи заключить договор о техприесоединении, пользование услугами осуществляется через личный кабинет, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Взаимодействие поддерживается в связи с эпидемиологической обстановкой. Развитие сервисов для жителей, клиентов и предпринимателей производится компаниями ТЭК. Пользование услугами осуществляется через личный кабинет.

«Например, подписать договор на технологическое присоединение объектов капитального строительства, подготовленный в аппарате управления предприятия, можно с помощью электронной цифровой подписи», – говорится в сообщении.

Реализацией дистанционных услуг занимается и предприятие «Мособлагаз», которое позволяет предпринимателям малого и среднего бизнеса избегать посещения офисов обслуживания. Достаточно подписать договор с помощью цифровой подписи. К тому же у каждого предпринимателя есть сопровождение на этапе газификации в виде персонального менеджера.

С начала 2020 года предприниматели региона заключили с «Мособлгазом» более 1,5 тысяч договоров на подключение к сетям газораспределения.