РИАМО - 23 окт. В этом году в Москве зафиксирована самая низкая инфляция за последние 30 лет, последние четыре года средний ежегодный прирост инфляции замедлился до 4,2%, сообщается на официальном сайте мэра города.

В столице средний ежегодный прирост инфляции снизился на три процентных пункта — с 7,2% в 2010-2013 годах до 4,2% в 2016-2019 годах.

«В текущем году, несмотря на экономические сложности, связанные с пандемией коронавируса, инфляция в столице остается на самом низком уровне за последние 30 лет. За девять месяцев инфляция в городе составила 102,5% к декабрю прошлого года и 103,2% в годовом выражении к сентябрю прошлого года», — отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Замедления инфляции обусловлено тарифным регулированием и хорошие условия для ведения бизнеса в столице.

При этом в декабре 2020 года ожидают прогнзируемый уровень инфляции на уровне 103%. Также эксперты прогнозируют стабилизацию среднегодовой инфляции в среднесрочной перспективе уже на уровне 3,3-3,4%.