РИАМО - 23 окт. Дублер главной магистрали Юбилейного проспекта в подмосковном Реутове позволит в два раза уменьшить поток автомобилей в час пик, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Строители приступили к работам по продлению улицы Октября до въезда на путепровод через железнодорожные пути, связывающий Носовихинское и Горьковское шоссе. Новый четырехполосный участок дороги даст возможность свободного выезда с улицы Октября, параллельной Юбилейному проспекту, и примерно вдвое сократит плотность движения», - отмечается в сообщении.

Кроме того, новая дорога облегчит доступ в промзону Реутова и ускорит транспортные потоки.

«Это разгрузит Юбилейный проспект, улучшит транспортную логистику. Если позволят погодные условия, завершим работы и откроем движение уже к Новому году», - сказал Каторов.

Путепровод через железнодорожные пути Горьковского направления Московской железной дороги был открыт в октябре 2019 года. Дорога соединила промышленную и жилую части города и связала трассу М-7 «Волга» и Носовихинское шоссе. Путепровод с двумя полосами в каждую сторону может пропускать около 30 тысяч автомобилей в сутки.

Построенная по проекту «Свободный переезд» губернаторской программы «Наше Подмосковье» развязка развела потоки автомобильного и железнодорожного транспорта, улучшила дорожную обстановку, избавив водителей от пробок, образующихся у переезда.