РИАМО - 23 окт. Пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий столичной подземки со 2 ноября смогут платить за проезд вне часа пик в два раза меньше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, это пилотный проект, который будет действовать в столице до 2 июля 2021 года.

«Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15», — написал Собянин на своей странице в Instagram.

Он добавил, что данный эксперимент проводится для снижения пассажиропотока в часы пик.

Мэр подчеркнул, что при этом горожане будут лучше соблюдать социальную дистанцию.

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