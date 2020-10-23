РИАМО - 23 окт. В Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело в отношении женщины, оставившей своих детей в наказание на автозаправочной станции, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области

Дело возбуждено по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

«На Можайском шоссе к сотрудникам ДПС обратился водитель такси. Он обнаружил на дороге двух несовершеннолетних мальчиков в возрасте 6 и 7 лет, которых посадил в автомобиль и передал инспекторам», – отметила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Детей доставили в Лесногородский ОП УМВД России по Одинцовскому округу. Там полицейские выяснили, что их матерью является 34-летняя местная жительница. По данным правоохранителей, она, чтобы «проучить детей за плохое поведение» высадила их из машины на АЗС и уехала. Дети бежали по проезжей части за машиной пока их не подобрал бдительный таксист.

Позже в полицию обратилась сама родительница. Она заявила, что детей похитили. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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