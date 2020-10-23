РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 окт. Глава Щелкова Андрей Булгаков осмотрел территорию торговых рядов рядом с железнодорожной станцией Монино и поручил навести порядок, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что вопросов к содержанию площадки немало – там расположены десятки объектов с сомнительными товарами и услугами, есть несанкционированная реклама, проблемы с уборкой прилегающих участков.

«Территория и здания находятся в частной собственности. Глава поручил профильному управлению разобраться и навести порядок, в том числе проверить документацию и наличие всех необходимых разрешений», - говорится в сообщении.

Пешеходные зоны около станции также находятся в неудовлетворительном состоянии. Планируется проработать вопрос с освещением, а также прочистить ливневую канализацию, чтобы вода не скапливалась на тротуарах.

Совместно с ГИБДД будет подготовлена новая, более комфортная схема дорожного движения и стоянки общественного транспорта около железнодорожной станции.