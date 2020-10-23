РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 окт. На сайте администрации городского округа Домодедово опубликован список домов, подлежащих капитальному ремонту в 2020-2022 годах, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Важно, что в программу включаются дома отдаленных и сельских территорий, многие из которых давно нуждаются в ремонте. Обновляем фасады, балконы, входные группы. Дома меняются не только визуально, меняются и их тепловые характеристики, проводится ремонт внутренних инженерных систем», - сказал глава городского округа Александр Двойных.

Ознакомиться со списком можно на сайте администрации.