РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 окт. В подмосковном Подольске ведется розыск 35-летнего мужчины, который пропал 1,5 месяца назад, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! В Подольске пропал Сергей Шляпин 1985 года рождения. С 11 сентября его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост мужчины - 164 сантиметра, он нормального телосложения, волосы черные, глаза голубые. Неизвестно, во что мужчина был одет, когда пропал.

Нужна помощь добровольцев в поиске. Всех, кто владеет информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.