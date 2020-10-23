РИАМО - 23 окт. Готовность восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена на текущий момент составляет 24%, строительные работы планируется завершить до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В пятницу мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Текстильщики» БКЛ. Она расположена между Шоссейной улицей и путями МЦД-2. На базе станции в будущем будет сформирован крупный ТПУ, в состав которого войдут действующие станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии и МЦД-2.

«Строительство восточного участка БКЛ идет полным ходом, в 2022 году планируем завершить основные работы», — сказал Собянин.

По его словам, строители прошли левый перегонный тоннель от станции «Нижегородская» до «Текстильщиков». Проходка правого тоннеля должна завершиться до конца текущего года.

Восточный участок является крайне важным проектом, который позволит улучшить транспортное обслуживание более 450 тысяч жителей в районах Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородский и Лефортово.

Кроме того, благодаря вводу данного участка в эксплуатацию значительно снизится нагрузка на Замоскворецкую, Люблинско-Дмитровскую и Таганско-Краснопресненскую линии метрополитена.