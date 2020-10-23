РИАМО – 23 окт. Врач-психотерапевт, музыкотерапевт и президент резиденции красоты и здоровья Versailles Рушель Блаво рассказал, что существует очень большой спектр заболеваний, которые может излечить музыка, сообщает Федеральное агентство новостей.
Речь идет о болезнях психосоматического характера. Например, когда у человека расстроилось пищеварение после нервной ситуации. Стресс, потрясения, глубокие депрессии очень сильно меняют органику различных систем.
«Кроме того, эта форма терапии благотворно влияет на позвоночник и суставы. Музыка — это определенная волна, а когда она попадает на определенные зоны тела человека, то способствует нормализации водно-солевого баланса. За счет музыкотерапии заживляемость после ЛОР-операций у людей шла гораздо быстрее», - отметил Блаво.
Он подчеркнул, что музыка помогает повышать общий иммунитет. Как только это происходит, человек меньше болеет и не так склонен к заражению ОРВИ и ОРЗ.
«Даже коронавирус, попадая в организм, не у всех развивается в тяжелой форме. Мы знаем, что 80% людей его переносят достаточно легко. Это говорит о том, что не всегда организм человека дает вирусу проникнуть в самые важные органы и системы человека. Всегда нужно говорить о самом важном — это собственный иммунитет», - подчеркнул врач.
Кроме того, эксперт сообщил, что в Китае давно определили, что, например, струнные инструменты позитивно влияют на сердечно-сосудистую систему. Это подтверждалось исследованиями в разных странах. Клавишные инструменты улучшают работу желудка, а саксофон влияет на мочеполовую систему.
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка?
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Как только сажусь в машину, сразу включаю любимый альбом
На тусовках с друзьями – я обычно главный диджей
Включаю что-нибудь на фоне, пока работаю или готовлю
Тяжелый рок
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