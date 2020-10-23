РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 окт. На площадке колледжа в Красногорске в октябре состоятся соревнования по профмастерству среди людей с инвалидностью, говорится в сообщении пресс-службы ГБПОУ МО «Красногорский колледж».

«28 и 29 октября на площадке ГБПОУ МО «Красногорский колледж» в очно-дистанционной форме пройдет VI московский областной чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», - говорится в сообщении.

Школьники, студенты и специалисты будут соревноваться по восьми компетенциям: «Веб-дизайн», «Веб-разработка», «Дизайн персонажа / анимация», «Дизайн плаката», «Разработчик виртуальной и дополненной реальности», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Сетевое и системное администрирование», «Социальная работа».

«На домашней площадке к участию заявлены семь студентов Красногорского колледжа. Еще трое студентов и двое выпускников будут соревноваться на площадках других образовательных организаций», - отметила ведущий редактор Красногорского колледжа Лариса Шкиль.