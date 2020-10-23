В пятницу в храме Христа Спасителя прошло отпевание протоиерея Димитрия Смирнова, который скончался 21 октября в возрасте 69 лет. Проститься с известным священнослужителем и общественным деятелем приехали не только знавшие его лично, но и те, кто видел пастыря лишь на экране. Чем он дорог православным христианам, каково его значение для современной России и почему так многих раздражали его высказывания, узнала корреспондент РИАМО.

«Встретимся в раю»

Среди приехавших в это туманное утро в главный храм страны – люди всех возрастов и социальных страт. И «типичные» православные в широких бесцветных одеждах и ситцевых (в основном светлых) платках, и модная молодежь, и дамы с укладками, и сестры милосердия, а еще – студенты, седобородые старцы и молодые мужчины. Виднеется в толпе головной убор муфтия, неподалеку стоит гуру Гари из Индии с красной полосой на лбу. Конечно, много православных священнослужителей. Кто-то плачет, кто-то грустно улыбается.

«Печали нет. Мы не грустим. Отец Димитрий покинул этот бренный мир. И мы, дай Бог, встретимся в лучшем мире», – делится своими мыслями мужчина лет 30. Он прихожанин храма апостола Фомы, знаменитого другим священником – убитым в 2009 году Даниилом Сысоевым.

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«Он ко Христу привел»

Очередь к гробу возникла еще задолго до начала литургии. К началу отпевания люди стоят уже по внутреннему периметру храма.

Большинство пришедших в масках. Их снимают только чтобы приложиться к иконам и подойти к гробу.

«Отец Димитрий меня ко Христу привел. Всего один раз беседовали. Но в нем было столько искренности, правды. Очень будет его не хватать», – рассказывает москвичка средних лет. По ее словам, деятельность протоиерея была особенно важна в период возрождения православия.

Лицо усопшего, как и всегда при погребении священников, закрыто воздýхом – светлым мягким покрывалом. Видны только абсолютно белые руки, в которых Евангелие и крест.

«Медийный персонаж»

«Мне Смирнов всегда нравился. Может как медийный персонаж. Мне всегда казалось, что за его позицией, которую многие считали провокационной, стоит реальная искренняя жизненная позиция», – сообщает молодой парень.

Его друг добавляет, что отец Димитрий был настоящим патриотом и пастырем. В интернете выложены его многочисленные лекции и проповеди («на десятки лет вперед хватит»), которые очень интересно смотреть.

«Многие его критиковали за то, что он бывал время от времени резок, но таким образом он пытался достучаться до сердец людей. Невозможно изменить человека, если постоянно быть с ним ласковым и аккуратным. Надеюсь, что в России еще будут такие проповедники», – отмечает другой юноша в костюме и галстуке.

«Некоторые до сих пор злословят»

Зачастую консервативная позиция пастыря действительно казалась радикальной для нашего либерального времени. А бывало, что слова отца Димитрия вырывали из контекста и тиражировали в сильно изощренном виде, считает москвичка Наталья.

«И ведь сколько у него недоброжелателей было, тех, кто и сейчас его злословит», – сетует она.

Громкие высказывания проповедника касались гражданских браков, гомосексуализма, абортов и других острых в современной России тем.

«Даже память об отце Димитрии заставляет содрогаться недругов церкви. А почему? Отец Димитрий обличал что-либо из любви к Богу и людям. Он обличал изощренный образ жизни современного общества потребления. Потому что если грех начинает царствовать, он обрекает мир в погибель», – говорит с амвона перед отпеванием один из священников.

«Блаженны алчущие правды»

Отпевание длится дольше привычного – больше двух часов. Торжественно звучат заповеди блаженства. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся», – разносится эхом. Торжественно и немного скорбно поет хор.

«Очень трудно говорить об отце Димитрии, потому что очень много нужно сказать. Он никогда не боялся сказать правду и не один раз меня защищал, даже от физической расправы. Перед его гробом хочется сказать правду, которой так не хватает. <...> Эти резкие и грубые слова он говорил от боли своего сердца, от любви, <...> любви мужественной, которая может защищать слабых и угнетенных», – заявляет в прощальных словах епископ Пантелеимон.

«Теперь он как спящий лев находится во гробе. <...> И молится, чтобы нам хватало правдивости и искренности <...> Мы сегодня, конечно, не только плачем о нем, мы его благодарим и прославляем», – заключает владыка.

К концу церемонии свечки в руках мирян успевают догореть. Капает на мрамор воск от свечей в руках священнослужителей, которые двумя рядами окружают гроб.

«Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего», – поют хором все собравшиеся.

«Надеюсь, что в России еще будут такие проповедники. Тем более вот даже солнце вышло в конце», – шепчет мне на ухо женщина.

И лучи солнца действительно пробиваются в высокие окна храма. А люди продолжают подходить к гробу – попрощаться.