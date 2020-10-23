РИАМО - 23 окт. Банк России принял решение сохранить действующую ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, сообщается на сайте kp.ru.

Решение приняли в пятницу на заседании совета директоров ЦБ.

«На среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, однако действие краткосрочных проинфляционных факторов несколько усилилось», — отмечается в сообщении.

Инфляция в сентябре составила 3,67% и подобралась к нижней границе прогноза ЦБ — 3,7-4,2% в 2020 году.

В банке отметили ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России. При этом ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой.

Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки будет обсуждаться на ближайших заседаниях совета директоров ЦБ.​