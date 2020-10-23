РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 окт. В Люберцах школьники 9-11 классов могут принять участие в международной российско-индийской образовательной программе в области разработки мобильных и веб-приложений, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Регистрация на участие в программе открыта до 26 октября.

«Программа пройдет онлайн с 7 по 21 ноября. Ее участниками станут 48 учащихся 9-11 классов (по 24 участника с каждой страны)», - говорится в сообщении.

Старшеклассники получат уникальную возможность изучить технологии ведущих индийских IT-компаний и реализовать собственные проекты, работая в международных российско-индийских командах.

Для участия в программе необходимо знание разговорного английского языка.