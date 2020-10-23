РИАМО - 23 окт. У школьников в России больше всего развиваются память и воображение, это стало известно благодаря исследованию Superjob, сообщает Nation News.

В онлайн-опросе приняли участие более 1,5 тысячи граждан из разных регионов страны.

«Россияне считают, что в школе лучше всего сегодня развиваются память и воображение», — говорится в сообщении.

По мнению граждан, хуже всего в отечественных школах развивается критическое мышление и практические навыки.

При этом, по данным исследования, 51% опрошенных считают, что школьное образование стало значительно хуже, чем было десять лет назад.​