РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 окт. В Люберцах продолжается реализация приоритетного проекта «Доступная среда», в детском саду №28 «Совенок» адаптационные работы завершены на 90%, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Первый заместитель главы администрации городского округ Ирина Назарьева проинспектировала ход выполнения работ в детском саду.

«На входе оборудован пандус для инвалидов и маломобильных групп населения, перила с двойным поручнем, нанесены противоскользящая и контрастная сигнальная ленты, тактильная плитка, установлена кнопка вызова сотрудников, автоматический доводчик дверей и тактильная информационная табличка со шрифтом Брайля», - говорится в сообщении.

Для удобства инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата в холле детского сада установлена опорная скамья и травмобезопасный крючок-держатель для костылей и одежды. Для подъема на второй этаж приобретен лестничный подъемник для кресел-колясок. Игровая зона оборудована светозвуковой панелью «Вращающиеся огни», фибероптическим душем «Солнышко», тактильной панелью «Акустическая».

В зоне для занятий с детьми появились стол для инвалидов-колясочников, ортопедический стул для детей с ДЦП, лампа-лупа со светодиодной подсветкой.

Кроме того, в детском саду №28 оборудован санузел и приобретено сменное кресло-коляска.