РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 окт. Пациентам, поступающим по скорой помощи, в том числе из других округов Подмосковья, делают КТ в подмосковном Красногорске в день обращения, сообщил представитель администрации горокруга.

Пользователь natalya_bizyaeva в комментариях к посту главы горокурга Эльмиры Хаймурзиной поделилась обеспокоенностью, что КТ-центр в Красногорске перегружен. В частности, пользователь указала, что запись на томографию заполнена до 6 ноября.

«По информации, полученной от сотрудников управления здравоохранения, факты, указанные в обращении подтвердились. На сегодняшний день запись на компьютерную томографию в ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №2» полностью расписана до 6 ноября. Пациенты, поступающие по скорой помощи из близлежащих округов, обследуются в день обращения, что создает дополнительную нагрузку на персонал и аппарат и создает очередность», - сообщил представитель.

Он добавил, что КТ-отделение работает с 8:00 до 20:00.

«Открытие в ближайшие дни КТ-центра в городском округе Истра позволит снизить нагрузку и перераспределить потоки», - заключил предтавитель.