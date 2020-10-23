РИАМО - 23 окт. В настоящее время из-за пандемии коронавируса посещение музеев запрещено, но культурные учреждения Серпухова подготовили онлайн-экскурсии, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

С 21 октября по 7 ноября музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи закрыты для посетителей, они работают онлайн. Меры направлены на предотвращение распространения коронавируса.

«В настоящее время большинство музеев готовит виртуальные выставки. Некоторые музеи уже запустили их, например, Серпуховский историко-художественный музей и Серпуховский музейно-исторический центр», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в музейно-историческом центре организованы три виртуальные экскурсии: «Натюрморт», «Посвящение Серпухову» и «Людмила Кочеткова». ​

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