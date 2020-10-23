РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 окт. Глава Домодедова Александр Двойных и директор колледжа «Московия» Сергей Нерубенко проверили качество ремонтных работ в колледже, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

страница пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте» страница пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте» страница пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте» 1 из 3

«В прошлом году за счет средств бюджета Московской области отремонтировали фасад, кровлю и входную группу здания колледжа, а в этом — завершаем ремонт внутренних помещений. Из-за ограничений, связанных с риском распространения коронавируса, сроки проведения работ сдвинулись. Есть и недочеты со стороны подрядчика, на устранение которых даем неделю», — сказал Двойных.

В колледже «Московия» учатся около 1 тысячи студентов. Колледж стал тренировочной базой команды Московской области по компетенции «Сервис на воздушном транспорте». В этом году студенты в пятый раз взяли золото национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.