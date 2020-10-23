РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 окт. Центральная библиотека имени Сергея Есенина 24 октября приглашает жителей на поэтическую встречу в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«С 16:00 до 17:00 на странице библиотеки в социальной сети Instagram прозвучат любимые стихи в исполнении авторов люберецкого клуба городских поэтов «Старый кот», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жители смогут присоединиться и хорошо провести время.