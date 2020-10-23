РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 окт. В бывшем военном городке Мытищ проведут обследование световых опор уличного освещения на уровень освещенности в вечернее время суток, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Александр Бирюков.

Бирюков провел выездную встречу с жителями бывшего военного городка Мытищи-16 по вопросу неудовлетворительного уровня освещенности территории детского сада №866 «Семицветик» по улице Широкая.

«По итогам встречи было принято решение силами АО «Мособлэнерго» провести обследование световых опор уличного освещения на уровень освещенности в вечернее время суток. Также в рамках встречи осмотрели содержание многоквартирных жилых домов по улице Широкая», - написал Бирюков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что на данный момент городок полностью готов к зимнему периоду 2020-2021 годов.