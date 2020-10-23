РИАМО - 23 окт. Торговый комплекс «Глобус» на северо-востоке Москвы готовится к вводу в эксплуатацию, завершить строительство собираются в этом году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Комитет ведет итоговую проверку. Она завершится в конце октября.

«В ходе последней проверки эксперты <...> выполнили 13 исследований по качеству выполненных металлических и монолитных конструкций, а также кирпичной кладки», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что строители оперативно устраняют все найденные недостатки.

Площадь объекта занимает 26,7 тысячи квадратных метров. В нем разместятся магазины, бутики, фуд-корт на 587 мест, комната матери и ребенка.

В здании также оборудуют собственный мясной и рыбный цеха, цех кондитерских и хлебобулочных изделий.