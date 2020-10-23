РИАМО - 23 окт. В Подмосковье специалисты отремонтировали 25 территорий у медицинских учреждений, работы продолжают более чем на 30 территориях больниц и поликлиник, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик сообщал, что в этом году дорожные службы отремонтируют 70 территорий медучреждений.

«В Московской области продолжается ремонт территорий медицинских учреждений — работы завершили на 25 объектах общей площадью более 57 тысяч квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что укладка покрытий продолжается более чем на 30 территориях больниц и поликлиник в Наро-Фоминске, Пушкине, Одинцове, Королеве, Люберцах и в других округах. ​